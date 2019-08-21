ЕАЭС и Сербия могут подписать соглашение о торговле 25 октября

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Соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) может быть подписано 25 октября.
ЕАЭС и Сербия могут подписать соглашение о торговле 25 октября
  • Reuters

Об этом в Twitter написал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

По его мнению, присоединение к ЕАЭС является примером сбалансированной политики Белграда, а также подхода к ведению международных дел с учётом собственных национальных интересов.

«Для Белграда реализация документа ознаменует собой совершенно новый этап присутствия на пространстве Евразии, выход на рынок, ёмкость которого составляет свыше 182 млн потребителей, а совокупный ВВП — более $1,9 трлн США», — уточнил посол.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром может быть подписан 1 октября в Ереване.

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