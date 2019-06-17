Лавров сообщил о начале переговоров по ЗСТ с Южной Кореей

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Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия и Южная Корея начинают официальные переговоры по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ).
Лавров сообщил о начале переговоров по ЗСТ с Южной Кореей
  • РИА Новости

«Хочу отметить, что мы начинаем официальные переговоры — об этом уже достигнута договорённость — о подготовке соглашения по формированию зоны свободной торговли, по вопросам инвестиций и торговли услугами», — заявил Лавров.

Он также сообщил, что Россия планирует «поддерживать те контакты, которые осуществляются между Республикой Кореей и Евразийским экономическим союзом по вопросам либерализации торговли».

В апреле посол Южной Кореи в России У Юн Гын заявил, что в Сеуле ожидают визита в страну российского лидера Владимира Путина до конца года.

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