Южнокорейский посол заявил о возможном визите Путина в Южную Корею до конца 2019 года

Посол Южной Кореи в России У Юн Гын заявил, что Сеул ожидает визита в страну президента России Владимира Путина до конца года.

«Этот вопрос находится на стадии проработки. Мы ожидаем, что визит президента Путина в Корею состоится до конца года», — цитирует его ТАСС.

Как отмечает агентство, приглашение посетить Южную Корею президент России получил от южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина в июне 2018 года.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл в Сеуле консультации по безопасности, на которых обсуждались перспективы военного сотрудничества России и Южной Кореи.