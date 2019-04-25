Южнокорейский посол заявил о возможном визите Путина в Южную Корею до конца 2019 года
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«Этот вопрос находится на стадии проработки. Мы ожидаем, что визит президента Путина в Корею состоится до конца года», — цитирует его ТАСС.
Как отмечает агентство, приглашение посетить Южную Корею президент России получил от южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина в июне 2018 года.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл в Сеуле консультации по безопасности, на которых обсуждались перспективы военного сотрудничества России и Южной Кореи.