Патрушев обсудил в Сеуле военное сотрудничество России и Южной Кореи
- РИА Новости
«Темами консультаций стали перспективы военного сотрудничества, взаимодействия России и Республики Корея в сфере международной информационной безопасности, совместные планы в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействия организованной преступности и экстремизму», — отметили в Совете безопасности.
Там подчеркнули, что российская сторона выступила за улучшение «договорно-правовой базы сотрудничества правоохранительных органов России».