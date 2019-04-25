Патрушев обсудил в Сеуле военное сотрудничество России и Южной Кореи

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл в Сеуле консультации по безопасности, на которых обсуждались перспективы военного сотрудничества России и Южной Кореи, сообщает РИА Новости.

«Темами консультаций стали перспективы военного сотрудничества, взаимодействия России и Республики Корея в сфере международной информационной безопасности, совместные планы в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействия организованной преступности и экстремизму», — отметили в Совете безопасности.

Там подчеркнули, что российская сторона выступила за улучшение «договорно-правовой базы сотрудничества правоохранительных органов России».