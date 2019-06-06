Монголия выразила надежду на скорое заключение договора о ЗСТ с ЕАЭС

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Вице-премьер Монголии Улзийсайханы Энхтувшин заявил, что монгольская сторона надеется на скорое заключение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Монголия выразила надежду на скорое заключение договора о ЗСТ с ЕАЭС
  • Reuters

«Для улучшения торговых и инвестиционных возможностей наша страна предложила заключить договор о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Мы надеемся, что Российская Федерация и другие члены этого союза в скором времени примут наше предложение», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что ЕАЭС и ЕС нужно развивать диалог.

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о возможности расширения состава ЕАЭС.

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