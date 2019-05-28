Эксперт прокомментировал заявление Медведева о возможности расширения ЕАЭС

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Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о возможности расширения состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Эксперт прокомментировал заявление Медведева о возможности расширения ЕАЭС
  • РИА Новости

Как отметил Мартынов, первоочередной для ЕАЭС является идея безопасного развития, где немаловажную роль играет экономическая выгода и целесообразность.

По словам эксперта, многие государства заинтересованы в потенциальном увеличении стран — членов союза.

«Я не исключаю, что определённые взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза могут быть и с Европейским союзом», — добавил Мартынов.

Ранее Медведев заявил, что в настоящее время для ЕАЭС важно не отстать от мировой повестки дня и всех преимуществ жизни и развития в XXI веке, включая цифровую экономику, использование искусственного интеллекта, создание квантового компьютера и другие.

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