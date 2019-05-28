Медведев допустил возможность расширения ЕАЭС

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что состав Евразийского экономического союза может расшириться. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» по случаю пятилетия подписания договора о создании ЕАЭС.
Медведев допустил возможность расширения ЕАЭС
  • © РИА Новости

По словам Медведева, в настоящее время для ЕАЭС важно не отстать от мировой повестки дня и всех преимуществ жизни и развития в XXI веке, включая цифровую экономику, использование искусственного интеллекта, создание квантового компьютера и другие.

«Только в этом случае наш Евразийский союз будет успешным. И все наши страны, которые его составляют, — а у нас открытый союз, у нас и наблюдатели появились сейчас, может быть, и состав будет расширяться — будут успешными», — приводит слова премьера РИА Новости.

Ранее Медведев призвал Минэкономразвития искать новые рынки и активнее работать с ЕАЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить