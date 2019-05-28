Медведев допустил возможность расширения ЕАЭС
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По словам Медведева, в настоящее время для ЕАЭС важно не отстать от мировой повестки дня и всех преимуществ жизни и развития в XXI веке, включая цифровую экономику, использование искусственного интеллекта, создание квантового компьютера и другие.
«Только в этом случае наш Евразийский союз будет успешным. И все наши страны, которые его составляют, — а у нас открытый союз, у нас и наблюдатели появились сейчас, может быть, и состав будет расширяться — будут успешными», — приводит слова премьера РИА Новости.
Ранее Медведев призвал Минэкономразвития искать новые рынки и активнее работать с ЕАЭС.