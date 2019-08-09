ЕАЭС может подписать договор о зоне свободной торговли с Сингапуром в октябре

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договор о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сингапуром может быть подписан 1 октября в Ереване.
ЕАЭС может подписать договор о зоне свободной торговли с Сингапуром в октябре
  • РИА Новости

«В случае своевременного завершения переговорного процесса и согласования проекта договора премьер-министр Сингапура готов принять участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване, на котором и будет подписан этот договор», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на заседании Межправительственного совета ЕАЭС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал намерение Египта заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС.

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о возможности расширения состава ЕАЭС.

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