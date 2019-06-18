Лукашенко оценил желание Египта заключить с ЕАЭС соглашение о торговле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал намерение Египта заключить соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

«Белоруссия выступает за свободное перемещение товаров и поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время выступления на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, который посещает Белоруссию с официальным визитом.

Ранее вице-премьер Монголии Улзийсайханы Энхтувшин заявил, что монгольская сторона надеется на скорое заключение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС.

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о возможности расширения состава ЕАЭС.