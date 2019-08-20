Меркель назвала стратегической роль Арктики из-за изменения климата

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о возрастающей роли Арктики в условиях изменения климата.
Меркель назвала стратегической роль Арктики из-за изменения климата
  • Reuters

«Германия действует в рамках Арктического форума в качестве наблюдателя. До сих пор мы в основном были вовлечены в исследовательские проекты. Однако я думаю, что Германии следует в будущем держать в поле зрения стратегическую роль Арктики», — цитирует ТАСС Меркель. 

Меркель сообщила, что Еврокомиссии необходимо выразить единую позицию по поводу отношения организации к Арктическому региону.

В декабре 2018 года Меркель в новогоднем обращении назвала судьбоносным вопрос изменения климата и отметила, что Германии в новом году необходимо брать на себя больше ответственности в вопросах международной политики.

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