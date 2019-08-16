Меркель посетит Венгрию и Исландию
- Reuters
«Этой поездкой канцлер хочет выразить свою высокую оценку тому особому вкладу, который внесла Венгрия в завершение освобождения и объединения Германии», — цитирует РИА Новости Зайберта.
В Венгрии 19 августа Меркель проведёт двусторонние переговоры с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
На следующий день канцлер ФРГ прилетит в Исландию, где примет участие в Северном совете при участии глав правительств Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. Встреча, по словам Зайберта, будет посвящена проблемам изменения климата и Арктике.
В декабре 2018 года Меркель в новогоднем обращении назвала судьбоносным вопрос изменения климата и отметила, что Германии в новом году необходимо брать на себя больше ответственности в вопросах международной политики.