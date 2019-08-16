Меркель посетит Венгрию и Исландию

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Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель посетит Венгрию и Исландию 19 и 20 августа.
Меркель посетит Венгрию и Исландию
  • Reuters

«Этой поездкой канцлер хочет выразить свою высокую оценку тому особому вкладу, который внесла Венгрия в завершение освобождения и объединения Германии», — цитирует РИА Новости Зайберта.

В Венгрии 19 августа Меркель проведёт двусторонние переговоры с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

На следующий день канцлер ФРГ прилетит в Исландию, где примет участие в Северном совете при участии глав правительств Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. Встреча, по словам Зайберта, будет посвящена проблемам изменения климата и Арктике.

В декабре 2018 года Меркель в новогоднем обращении назвала судьбоносным вопрос изменения климата и отметила, что Германии в новом году необходимо брать на себя больше ответственности в вопросах международной политики.

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