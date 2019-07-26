Меркель пригласила Джонсона провести встречу в Берлине
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Об этом сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
«Канцлер пригласила премьера в скором времени посетить Берлин, премьер-министр принял приглашение», — написала она в своём Twitter.
В ходе разговора главы правительств Британии и Германии обсудили предстоящий брексит, а также двусторонние отношения.
Меркель поздравила Джонсона с избранием на новую должность и пожелала ему успехов на посту премьер-министра.
Ранее Джонсон пообещал добиться оформления нового соглашения о выходе Британии из ЕС и заключить новое партнёрство с европейскими странами.
24 июля Джонсон официально вступил в должность главы британского кабмина после встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН выразила мнение, что резких перемен политики в отношении России с избранием Джонсона не будет.