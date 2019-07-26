Меркель пригласила Джонсона провести встречу в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с новым главой британского правительства Борисом Джонсоном предложила ему провести переговоры в Берлине.

Об этом сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Канцлер пригласила премьера в скором времени посетить Берлин, премьер-министр принял приглашение», — написала она в своём Twitter.

В ходе разговора главы правительств Британии и Германии обсудили предстоящий брексит, а также двусторонние отношения.

Меркель поздравила Джонсона с избранием на новую должность и пожелала ему успехов на посту премьер-министра.

Ранее Джонсон пообещал добиться оформления нового соглашения о выходе Британии из ЕС и заключить новое партнёрство с европейскими странами.

24 июля Джонсон официально вступил в должность главы британского кабмина после встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН выразила мнение, что резких перемен политики в отношении России с избранием Джонсона не будет.