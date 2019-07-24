Борис Джонсон официально вступил в должность премьера Британии

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Экс-глава британского МИД Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании.
Борис Джонсон официально вступил в должность премьера Британии
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News на своей странице в Twitter.

Отмечается, что он занял должность премьера после того, как во время встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце его попросили сформировать правительство.

Ранее Тереза Мэй официально сложила полномочия премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце. Она заявила, что рада передать премьерство Джонсону.

Депутат Госдумы Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал избрание Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и на должность премьер-министра.

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