Мэй заявила, что рада передать премьерство Джонсону

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что рада передать свои полномочия бывшему министру иностранных дел Борису Джонсону.

«Я рада отдать правление новому премьеру, который работал в моём кабинете министров», — цитирует Мэй Sky News.

Она отметила, что Джонсон предан задаче выполнить волю народа по брекситу, выраженную в 2016 году.

Глава правительства также подчеркнула, что после аудиенции у королевы она продолжит служить стране как парламентарий от округа Мэйденхед.

Ранее депутат Госдумы Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал избрание Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра.