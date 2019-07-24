Мэй заявила, что рада передать премьерство Джонсону
- Reuters
«Я рада отдать правление новому премьеру, который работал в моём кабинете министров», — цитирует Мэй Sky News.
Она отметила, что Джонсон предан задаче выполнить волю народа по брекситу, выраженную в 2016 году.
Глава правительства также подчеркнула, что после аудиенции у королевы она продолжит служить стране как парламентарий от округа Мэйденхед.
Ранее депутат Госдумы Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал избрание Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра.