Меркель заявила, что ФРГ должна брать на себя больше ответственности

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Германии необходимо взять на себя больше ответственности в 2019 году и активнее отстаивать свои интересы. Об этом в новогоднем обращении заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Меркель заявила, что ФРГ должна брать на себя больше ответственности
  • Reuters

«Существует судьбоносный вопрос изменения климата, управление и упорядочивание миграции, борьба с международным терроризмом. Исходя из наших собственных интересов, мы хотим решить все эти вопросы, и это мы сможем сделать лучше всего, если будем учитывать интересы других», — цитирует Handelsblatt Меркель.

Она отметила, что Германия в течение двух лет будет членом Совета Безопасности ООН и намерена выступать там за глобальные решения.

«Мы увеличиваем средства на гуманитарную помощь и развитие, а также наши оборонные расходы», — добавила канцлер.

Ранее в Германии заявили, что в качестве непостоянного члена СБ ООН намерены проводить политику, близкую к ЕС

8 июня Германия была избрана членом СБ ООН на 2019—2020 годы.

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