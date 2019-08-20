Сайт посольства России в Британии подвергся хакерской атаке

Официальный сайт российского посольства в Великобритании был недоступен около суток из-за хакерской атаки, которая привела к масштабной блокировке ресурса, заявили в дипломатической миссии.

«19 августа ориентировочно в 16:30 (18:30 мск. — RT) в результате хакерской DDoS-атаки было нарушено функционирование сайта посольства... полностью восстановить работу ресурса удалось лишь 20 августа к 12:00 (14:00 мск)», — цитирует представителя посольства ТАСС.

Дипломат уточнил, что в связи с инцидентом начато расследование.

Он также выразил сожаление в связи с возможными неудобствами посетителей страницы посольства.

Ранее в Крыму сообщили о массированной хакерской атаке на государственные порталы региона.