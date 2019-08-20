Сайт посольства России в Британии подвергся хакерской атаке

Короткая ссылка
Официальный сайт российского посольства в Великобритании был недоступен около суток из-за хакерской атаки, которая привела к масштабной блокировке ресурса, заявили в дипломатической миссии.
Сайт посольства России в Британии подвергся хакерской атаке
  • © pixabay.com

«19 августа ориентировочно в 16:30 (18:30 мск. — RT) в результате хакерской DDoS-атаки было нарушено функционирование сайта посольства... полностью восстановить работу ресурса удалось лишь 20 августа к 12:00 (14:00 мск)», — цитирует представителя посольства ТАСС.

Дипломат уточнил, что в связи с инцидентом начато расследование.

Он также выразил сожаление в связи с возможными неудобствами посетителей страницы посольства.

Ранее в Крыму сообщили о массированной хакерской атаке на государственные порталы региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить