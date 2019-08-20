Сайт посольства России в Британии подвергся хакерской атаке
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«19 августа ориентировочно в 16:30 (18:30 мск. — RT) в результате хакерской DDoS-атаки было нарушено функционирование сайта посольства... полностью восстановить работу ресурса удалось лишь 20 августа к 12:00 (14:00 мск)», — цитирует представителя посольства ТАСС.
Дипломат уточнил, что в связи с инцидентом начато расследование.
Он также выразил сожаление в связи с возможными неудобствами посетителей страницы посольства.
Ранее в Крыму сообщили о массированной хакерской атаке на государственные порталы региона.