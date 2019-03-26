El País: Минобороны Испании подверглось кибератаке иностранной державы

На внутреннюю компьютерную сеть Министерства обороны Испании в начале марта 2019 года была совершена хакерская атака.

Об этом пишет газета El País со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По мнению издания, атаку могла совершить «иностранная держава». Не исключается, что злоумышленники собирались получить доступ к секретным сведениям.

Как отмечается, расследование ещё не завершено, однако атака оказалась серьёзнее, чем предполагалось изначально.

Ранее сообщалось, что неизвестные опубликовали личные данные сотен немецких политиков после хакерской атаки.

Осенью 2018 года стало известно, что Пентагон расследует кибератаку, в результате которой злоумышленники получили доступ к персональной информации сотрудников ведомства.