Неизвестные опубликовали личные данные сотен немецких политиков

Данные сотен немецких политиков, в том числе их телефонные номера, личные адреса и письма, были опубликованы в сети в результате кибератаки, сообщает радиостанция Inforadio.

Как отмечается, в настоящее время неизвестно, кто стоит за атакой. У аккаунта в Twitter, который опубликовал данные, свыше 16 тысяч подписчиков, подчёркивает радиостанция.

При этом издание указывает, что утечка произошла накануне католического Рождества, а от кибератаки пострадали более 400 членов парламента Германии.

В октябре 2018 года сообщалось, что Пентагон расследует кибератаку, в результате которой злоумышленники получили доступ к персональным данным сотрудников ведомства.