Неизвестные опубликовали личные данные сотен немецких политиков
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Как отмечается, в настоящее время неизвестно, кто стоит за атакой. У аккаунта в Twitter, который опубликовал данные, свыше 16 тысяч подписчиков, подчёркивает радиостанция.
При этом издание указывает, что утечка произошла накануне католического Рождества, а от кибератаки пострадали более 400 членов парламента Германии.
В октябре 2018 года сообщалось, что Пентагон расследует кибератаку, в результате которой злоумышленники получили доступ к персональным данным сотрудников ведомства.