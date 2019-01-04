Неизвестные опубликовали личные данные сотен немецких политиков

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Данные сотен немецких политиков, в том числе их телефонные номера, личные адреса и письма, были опубликованы в сети в результате кибератаки, сообщает радиостанция Inforadio.
Неизвестные опубликовали личные данные сотен немецких политиков
  • © pixabay.com

Как отмечается, в настоящее время неизвестно, кто стоит за атакой. У аккаунта в Twitter, который опубликовал данные, свыше 16 тысяч подписчиков, подчёркивает радиостанция.

При этом издание указывает, что утечка произошла накануне католического Рождества, а от кибератаки пострадали более 400 членов парламента Германии. 

В октябре 2018 года сообщалось, что Пентагон расследует кибератаку, в результате которой злоумышленники получили доступ к персональным данным сотрудников ведомства.

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