Власти Крыма сообщили о хакерской атаке на госпорталы региона

Глава Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов заявил, что хакеры попытались провести массированную атаку на государственные порталы региона.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Последствия хакерской атаки минимизированы благодаря слаженным действиям профессиональной команды. Пользователи непродолжительное время испытывали затруднения с доступом к порталам государственных органов власти, связанные с увеличенным временем ожидания», — приводит слова Зырянова пресс-служба министерства.

Уточняется, что в настоящий момент все трудности с доступом к сайтам устранены.

Как указывается в заявлении, в частности, злоумышленники пытались блокировать работу интернет-приёмной главы республики, портала и электронной почты крымского правительства, а также других сервисов.

Ранее Профессиональная футбольная лига сообщила о хакерской атаке на официальный сайт чемпионата.