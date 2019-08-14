Власти Крыма сообщили о хакерской атаке на госпорталы региона
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Последствия хакерской атаки минимизированы благодаря слаженным действиям профессиональной команды. Пользователи непродолжительное время испытывали затруднения с доступом к порталам государственных органов власти, связанные с увеличенным временем ожидания», — приводит слова Зырянова пресс-служба министерства.
Уточняется, что в настоящий момент все трудности с доступом к сайтам устранены.
Как указывается в заявлении, в частности, злоумышленники пытались блокировать работу интернет-приёмной главы республики, портала и электронной почты крымского правительства, а также других сервисов.
Ранее Профессиональная футбольная лига сообщила о хакерской атаке на официальный сайт чемпионата.