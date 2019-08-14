Власти Крыма сообщили о хакерской атаке на госпорталы региона

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Глава Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов заявил, что хакеры попытались провести массированную атаку на государственные порталы региона.
Власти Крыма сообщили о хакерской атаке на госпорталы региона
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Последствия хакерской атаки минимизированы благодаря слаженным действиям профессиональной команды. Пользователи непродолжительное время испытывали затруднения с доступом к порталам государственных органов власти, связанные с увеличенным временем ожидания», — приводит слова Зырянова пресс-служба министерства.

Уточняется, что в настоящий момент все трудности с доступом к сайтам устранены.

Как указывается в заявлении, в частности, злоумышленники пытались блокировать работу интернет-приёмной главы республики, портала и электронной почты крымского правительства, а также других сервисов.

Ранее Профессиональная футбольная лига сообщила о хакерской атаке на официальный сайт чемпионата.

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