В МИД Бельгии заявили о попытке хакеров взломать сеть ведомства
- РИА Новости
«Была установлена попытка вторжения во внешнеполитическую сеть, и для ее предотвращения принято решение изолировать сеть и приступить к перезапуску системы», — цитирует его РИА Новости.
Лагатье отметил, что сеть министерства отключили во всех странах, поэтому хакеры не смогли проникнуть к отдельным серверам.
Он не стал уточнять, откуда могла произойти попытка взлома.
Ранее СМИ сообщили, что на внутреннюю компьютерную сеть Министерства обороны Испании в начале марта была совершена хакерская атака. Газета El País писала, что атаку могла совершить «иностранная держава».
Также замминистра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реал заявил, что сайты госучреждений страны подверглись более чем 40 млн кибератак после ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.