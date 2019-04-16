В МИД Бельгии заявили о попытке хакеров взломать сеть ведомства

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Неизвестные хакеры попытались взломать компьютерную сеть Бельгии, об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Карл Лагатье.
В МИД Бельгии заявили о попытке хакеров взломать сеть ведомства
  • РИА Новости

«Была установлена попытка вторжения во внешнеполитическую сеть, и для ее предотвращения принято решение изолировать сеть и приступить к перезапуску системы», — цитирует его РИА Новости.

Лагатье отметил, что сеть министерства отключили во всех странах, поэтому хакеры не смогли проникнуть к отдельным серверам.

Он не стал уточнять, откуда могла произойти попытка взлома.

Ранее СМИ сообщили, что на внутреннюю компьютерную сеть Министерства обороны Испании в начале марта была совершена хакерская атака. Газета El País писала, что атаку могла совершить «иностранная держава».

Также замминистра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реал заявил, что сайты госучреждений страны подверглись более чем 40 млн кибератак после ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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