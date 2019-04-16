Власти Эквадора сообщили о 40 млн кибератак после ареста Ассанжа
Об этом сообщает AFP.
По его словам, кибратаки совершались из ряда стран, включая США, Бразилию, Германию, Францию и Румынию.
11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.
Позднее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж неоднократно нарушал правила пребывания в посольстве страны в Лондоне. По словам эквадорского лидера, основатель WikiLeaks пытался использовать диппредставительство в качестве «центра шпионажа».