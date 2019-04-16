Власти Эквадора сообщили о 40 млн кибератак после ареста Ассанжа

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Заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реал заявил, что сайты государственных учреждений страны подверглись более чем 40 млн кибератак после ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает AFP.

По его словам, кибратаки совершались из ряда стран, включая США, Бразилию, Германию, Францию и Румынию.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.

Позднее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж неоднократно нарушал правила пребывания в посольстве страны в Лондоне. По словам эквадорского лидера, основатель WikiLeaks пытался использовать диппредставительство в качестве «центра шпионажа».

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