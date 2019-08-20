МИД Китая назвал позицию Запада по протестам в Москве вмешательством

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Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что позицию и действия некоторых западных стран в отношении протестов в Москве следует считать вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщает ТАСС.
МИД Китая назвал позицию Запада по протестам в Москве вмешательством
  • РИА Новости

«Мы поддерживаем официальную позицию России. Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, свидетельствующее о гегемонии (Запада. — RT)», — заявил Гэн Шуан.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном прокомментировал несанкционированные акции в Москве. По его словам, «граждане имеют право на мирные, соответствующие закону протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав».

«Но никто — ни власти, ни какие-то группы — не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, а все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности», — указал Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал действия сотрудников правоохранительных органов в ходе акций в Москве.

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа.

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