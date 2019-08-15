Канадская журналистка прокомментировала митинг 10 августа в Москве

Канадская журналистка Ева Барлетт в беседе с RT прокомментировала согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве, который состоялся 10 августа.

Эва Бартлетт рассказала, что читала новости западных и российских СМИ о задержаниях в ходе несогласованных митингов в Москве и хотела понять, насколько оправданны действия полиции.

«Мне было любопытно узнать, как всё будет в субботу... Я хотела убедиться, насколько оправданны действия полиции... почему люди будут задержаны, как это будет происходить», — объяснила она.

По её словам, на митинге было довольно много людей, при этом протестующие иногда вели себя довольно активно, а потом надолго замолкали.

«Люди, которых я видела на митинге, были довольно молодые, и я была удивлена, что они так интересуются этим вопросом (допуском независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. — RT)... Иногда мне казалось, что они не понимают, что им делать и зачем они здесь... У меня даже появилась мысль, что, возможно, они пришли не ради протестов, а ради музыкальной части, которая была представлена на митинге», — уточнила Барлетт.

Ранее Барлетт заявила, что никогда раньше не видела «настолько равнодушных протестующих», как участвовавшие в митинге на проспекте Сахарова 10 августа.