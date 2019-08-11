Канадская журналистка рассказала о «равнодушии» участников митинга в Москве

Канадская журналистка Ева Барлетт, комментируя согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве, заявила, что никогда раньше не видела «настолько равнодушных протестующих».

Барлетт отметила, что принимала участие во многих протестных акциях, в том числе в Вашингтоне, Билине, Газе, Торонто и Венесуэле.

«Вчерашний протест в Москве, возможно, был многочисленным (20 000 участников, по данным российского МВД; 50 000 — согласно антиправительственным СМИ), но я прежде никогда не видела настолько равнодушных протестующих», — написала она в Facebook.

По её словам, на митинге «кратковременное скандирование сменялось долгой тишиной». Журналистка добавила, что у неё возникало ощущение, что участникам митинга «не до протеста».

Также она поделилась, что после начала концерта протестующие «встали как вкопанные и, казалось, чуть ли не забыли, зачем туда пришли».

10 августа в Москве прошёл согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова. По данным МВД, в нём приняли участие 20 тыс. человек.