В Кремле дали оценку действиям полиции на акциях в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия сотрудников правоохранительных органов в ходе акций в Москве.

«Мы считаем, первое: абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти. И считаем абсолютно оправданным жёсткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что в Москве имели место как законные согласованные акции, так и попытки организации беспорядков.

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа.

12 августа стало известно, что полиция Москвы начала служебную проверку по факту грубого задержания девушки во время несанкционированной акции, которая прошла после согласованного митинга 10 августа.