В МВД начали проверку по факту жёсткого задержания девушки в Москве
- Reuters
«По факту применения физической силы в отношении девушки, задержанной за нарушение общественного порядка в ходе несогласованной акции 10 августа 2019 года, по решению руководства ГУ МВД России по г. Москве проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в МВД.
Также в ведомстве отметили, что после проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.
Там подчеркнули, что опубликованная СМИ информация о личности сотрудника МВД, «якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности».
«Указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет», — добавили в полиции.
Ранее задержанная на митинге в Москве девушка обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором обвинила сотрудника полиции в том, что он ударил её в живот.
В заявлении указывается, что врачи зафиксировали у девушки ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.
По данным МВД, 10 августа в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы приняли участие около 20 тыс. человек.
После митинга МВД сообщило о задержании более 130 человек, участвовавших в несанкционированной акции.