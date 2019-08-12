В МВД начали проверку по факту жёсткого задержания девушки в Москве

Короткая ссылка
Полиция Москвы начала служебную проверку по факту грубого задержания девушки во время несанкционированной акции, которая прошла после согласованного митинга 10 августа.
В МВД начали проверку по факту жёсткого задержания девушки в Москве
  • Reuters

«По факту применения физической силы в отношении девушки, задержанной за нарушение общественного порядка в ходе несогласованной акции 10 августа 2019 года, по решению руководства ГУ МВД России по г. Москве проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в МВД.

Также в ведомстве отметили, что после проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.

Там подчеркнули, что опубликованная СМИ информация о личности сотрудника МВД, «якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности».

«Указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет», — добавили в полиции.

Ранее задержанная на митинге в Москве девушка обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором обвинила сотрудника полиции в том, что он ударил её в живот.

В заявлении указывается, что врачи зафиксировали у девушки ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.

По данным МВД, 10 августа в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы приняли участие около 20 тыс. человек.

После митинга МВД сообщило о задержании более 130 человек, участвовавших в несанкционированной акции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить