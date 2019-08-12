Девушка обратилась в СК после удара в живот при задержании в Москве
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката девушки — Татьяну Молоканову.
«Дарья Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением о преступлении после удара в живот сотрудником полиции… Поводом для обращения стало жёсткое задержание и удар в живот со стороны неустановленного сотрудника 2-го оперативного полка ГУМВД по Москве», — заявила адвокат.
Как указывается в заявлении, врачи зафиксировали у девушки ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.
По данным МВД, 10 августа в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы приняли участие около 20 тыс. человек.
После митинга МВД сообщило о задержании более 130 человек, участвовавших в несанкционированной акции.