Девушка обратилась в СК после удара в живот при задержании в Москве

Задержанная на митинге в Москве 10 августа Дарья Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором обвинила сотрудника полиции в том, что он ударил её в живот.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката девушки — Татьяну Молоканову.

«Дарья Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением о преступлении после удара в живот сотрудником полиции… Поводом для обращения стало жёсткое задержание и удар в живот со стороны неустановленного сотрудника 2-го оперативного полка ГУМВД по Москве», — заявила адвокат.

Как указывается в заявлении, врачи зафиксировали у девушки ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.

По данным МВД, 10 августа в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы приняли участие около 20 тыс. человек.

После митинга МВД сообщило о задержании более 130 человек, участвовавших в несанкционированной акции.