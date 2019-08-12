Девушка обратилась в СК после удара в живот при задержании в Москве

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Задержанная на митинге в Москве 10 августа Дарья Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором обвинила сотрудника полиции в том, что он ударил её в живот.
Девушка обратилась в СК после удара в живот при задержании в Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката девушки — Татьяну Молоканову.

«Дарья Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением о преступлении после удара в живот сотрудником полиции… Поводом для обращения стало жёсткое задержание и удар в живот со стороны неустановленного сотрудника 2-го оперативного полка ГУМВД по Москве», — заявила адвокат.

Как указывается в заявлении, врачи зафиксировали у девушки ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.

По данным МВД, 10 августа в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы приняли участие около 20 тыс. человек.

После митинга МВД сообщило о задержании более 130 человек, участвовавших в несанкционированной акции.

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