Эксперт оценил заявление французского политика о России

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров прокомментировал в беседе с RT заявление политика и экс-депутата Нацсобрания Франции Жака Мияра о том, что Парижу следует занять независимую позицию и снять санкции против Москвы, а также содействовать возвращению России в G8.

Мияр подчеркнул, что санкции не заставят Москву изменить свою позицию по Крыму, «который, в сущности, был российским со времён Екатерины Великой».

«Понятно, что санкционная политика ни к чему не привела и не приведёт, потому что Россия не изменит своего решения по Крыму, этот вопрос решён окончательно. Для нас этот вопрос закрыт», — отметил Фёдоров.

По словам эксперта, тот факт, что французский депутат выступает за диалог с Россией, не противоречит позиции французского лидера Эммануэля Макрона, который сегодня принимает президента России Владимира Путина.

«Много вопросов, в том числе и двусторонние отношения будут затронуты, я полагаю. Я думаю, что, несмотря на все разногласия, диалог необходим. Макрон собирается защищать европейские ценности, отстаивать позицию Запада и западной Европы в диалоге с Путиным, но он считает, что Россию необходимо не «выталкивать» из Европы, а, наоборот, вновь интегрировать», — пояснил Фёдоров.

По мнению аналитика, поворот к реальности, к более прагматичным подходам в отношениях с Россией сейчас «пробивает» себе дорогу.

Ранее французский политик призвал к возвращению России в G8.