В Госдуме прокомментировали сообщения о желании Трампа купить Гренландию

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ФАН прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о желании президента США Дональда Трампа купить крупнейший остров мира, который принадлежит Дании, — Гренландию.
В Госдуме прокомментировали сообщения о желании Трампа купить Гренландию
  • Reuters

«Сама демонстрация желания реализовывать национальные интересы подобным способом понравится многим американским обывателям. Это, скорее, позитивно скажется на рейтинге Трампа в период избирательной кампании», — сказал Новиков.

По его словам, нужно понимать, что в любом случае такие процессы, сделки не заключаются одномоментно.

Ранее Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ «идею» покупки Гренландии, заявив, что интересовался этим вопросом «стратегически».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала абсурдной идею президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.

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