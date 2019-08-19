В Госдуме прокомментировали сообщения о желании Трампа купить Гренландию
- Reuters
«Сама демонстрация желания реализовывать национальные интересы подобным способом понравится многим американским обывателям. Это, скорее, позитивно скажется на рейтинге Трампа в период избирательной кампании», — сказал Новиков.
По его словам, нужно понимать, что в любом случае такие процессы, сделки не заключаются одномоментно.
Ранее Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ «идею» покупки Гренландии, заявив, что интересовался этим вопросом «стратегически».
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала абсурдной идею президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.