Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.

«Я бы хотел, чтобы в Гонконге всё разрешилось очень гуманно... Это было бы очень хорошо с точки зрения сделки, которую мы обсуждаем», — цитирует Трампа ТАСС.

Американский лидер считает, что руководство КНР может добиться мирного урегулирования ситуации в Гонконге.

«Было бы очень трудно взаимодействовать, если бы они (власти КНР. — RT) прибегли к насилию», — добавил Трамп.

Ранее появилась информация о том, что тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга с протестом против закона об экстрадиции. Участники акции также требуют освободить арестованных во время массовых беспорядков.