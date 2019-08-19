Премьер Дании прокомментировала «идею» продажи Гренландии США

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о возможной покупке Гренландии, заявив, что крупнейший остров в мире не продаётся.

Об этом сообщает газета Sermitsiaq.

«Гренландия не для продажи. Гренландия не датская. Гренландия является гренландской. Я действительно надеюсь, что это (идея покупки острова. — RT) было сказано не всерьёз», — заявила она.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп высказывал идею о покупке Гренландии.

Ранее МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров, заявив, что остров открыт для бизнеса, а не для продажи.

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