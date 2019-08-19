Премьер Дании прокомментировала «идею» продажи Гренландии США
Об этом сообщает газета Sermitsiaq.
«Гренландия не для продажи. Гренландия не датская. Гренландия является гренландской. Я действительно надеюсь, что это (идея покупки острова. — RT) было сказано не всерьёз», — заявила она.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп высказывал идею о покупке Гренландии.
Ранее МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров, заявив, что остров открыт для бизнеса, а не для продажи.