В Дании раскритиковали идею продажи Гренландии США

Датские парламентарии негативно отреагировали на появившееся в СМИ сообщение о желании президента США Дональда Трампа купить крупнейший остров мира, который принадлежит Дании, — Гренландию.

Об этом сообщает The Independent.

«Если Трамп действительно рассматривает это (покупку Гренландии. — RT), тогда это последнее доказательство, что он сошёл с ума», — заявил представитель Датской народной партии Сёрен Йесперсен.

Он также считает, что мысль о продаже Данией 50 тыс. своих жителей США является совершенно нелепой.

Бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен в Twitter написал, что желание Трампа купить Гренландию, «должно быть, является первоапрельской шуткой».

«Мы говорим о живых людях, и вы не можете просто так продать Гренландию, как в колониальные времена», — сообщил бывший глава МИД Дании Мартин Лидегаард.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, писала, что Трамп высказывал идею о покупке Гренландии.