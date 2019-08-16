МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров

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Министерство иностранных дел Гренландии отреагировало на идею президента США Дональда Трампа купить принадлежащую Дании автономную территорию.
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
  • Reuters

«Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лёд, запасы рыбы, морепродуктов, возобновляемой энергии и перспективное направление для туризма. Мы открыты для бизнеса, не для продажи», — говорится в заявлении гренландского МИД в Twitter.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп высказывал идею о покупке Гренландии.

Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения.

Датские парламентарии резко негативно отреагировали на слова Трампа.

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