МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров

Министерство иностранных дел Гренландии отреагировало на идею президента США Дональда Трампа купить принадлежащую Дании автономную территорию.

«Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лёд, запасы рыбы, морепродуктов, возобновляемой энергии и перспективное направление для туризма. Мы открыты для бизнеса, не для продажи», — говорится в заявлении гренландского МИД в Twitter.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп высказывал идею о покупке Гренландии.

Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения.

Датские парламентарии резко негативно отреагировали на слова Трампа.