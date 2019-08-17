На юге Франции девять человек пострадали во время запуска фейерверков
- Reuters
Инцидент произошёл в ночь на субботу, 17 августа, во время праздничного шоу, за которым наблюдали несколько тысяч человек.
По предварительным данным, один из зарядов взорвался на барже, с которой запускали салют, а затем несколько горящих элементов фейерверка упали в толпу зрителей.
Трое пострадавших были госпитализированы с ожогами, остальным оказали помощь на месте.
Власти начали расследование по факту происшествия.
В июле во время праздничного салюта в Минске от осколка снаряда погибла женщина, ещё восемь человек получили ранения.
По данным Минобороны Белоруссии, причиной взрывов фейерверков стали некачественные заряды одного из калибров пиротехники.