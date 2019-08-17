На юге Франции девять человек пострадали во время запуска фейерверков

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На юге Франции девять человек получили ранения в результате взрыва фейерверка во время пиротехнического шоу ко Дню святого Винсена на пляже Борамар в коммуне Коллиур. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на пожарную службу.
На юге Франции девять человек пострадали во время запуска фейерверков
  • Reuters

Инцидент произошёл в ночь на субботу, 17 августа, во время праздничного шоу, за которым наблюдали несколько тысяч человек.

По предварительным данным, один из зарядов взорвался на барже, с которой запускали салют, а затем несколько горящих элементов фейерверка упали в толпу зрителей. 

Трое пострадавших были госпитализированы с ожогами, остальным оказали помощь на месте.

Власти начали расследование по факту происшествия.

В июле во время праздничного салюта в Минске от осколка снаряда погибла женщина, ещё восемь человек получили ранения.

По данным Минобороны Белоруссии, причиной взрывов фейерверков стали некачественные заряды одного из калибров пиротехники.

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