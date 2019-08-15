Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери

Короткая ссылка
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
  • РИА Новости

«Опубликованный днём 15 августа пресс-релиз лондонской полиции, в котором содержится эта информация, ничего, кроме вопросов, не вызывает. Прежде всего непонятно, почему о столь важном обстоятельстве стало известно лишь спустя полтора года после случившегося», — говорится в опубликованном комментарии дипмиссии.

Российские дипломаты обратили внимание, что лондонская полиция в этот раз не называет имени пострадавшего, хотя ранее «охотно предавала огласке» эту информацию.

«Опубликованная сегодня информация не вызывает никакого доверия. Рассматриваем её как новую попытку подвести хоть какую-то доказательную базу под заранее определённые британским правительством политические установки», — подчеркнули в российском посольстве.

Там также напомнили, что в нарушение консульских конвенций и договоров о правовой помощи российским дипломатам до сих пор отказывают в доступе к информации о состоянии и местонахождении граждан России Сергея и Юлии Скрипаль.

Ранее в Лондоне сообщили, что в результате инцидента в Солсбери пострадал сотрудник полиции, прибывший на место происшествия после отравления Скрипалей.

Британские следователи подтвердили наличие следов «нервно-паралитического вещества» в образце крови, взятой у второго полицейского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить