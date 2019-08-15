Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери

Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.

«Опубликованный днём 15 августа пресс-релиз лондонской полиции, в котором содержится эта информация, ничего, кроме вопросов, не вызывает. Прежде всего непонятно, почему о столь важном обстоятельстве стало известно лишь спустя полтора года после случившегося», — говорится в опубликованном комментарии дипмиссии.

Российские дипломаты обратили внимание, что лондонская полиция в этот раз не называет имени пострадавшего, хотя ранее «охотно предавала огласке» эту информацию.

«Опубликованная сегодня информация не вызывает никакого доверия. Рассматриваем её как новую попытку подвести хоть какую-то доказательную базу под заранее определённые британским правительством политические установки», — подчеркнули в российском посольстве.

Там также напомнили, что в нарушение консульских конвенций и договоров о правовой помощи российским дипломатам до сих пор отказывают в доступе к информации о состоянии и местонахождении граждан России Сергея и Юлии Скрипаль.

Ранее в Лондоне сообщили, что в результате инцидента в Солсбери пострадал сотрудник полиции, прибывший на место происшествия после отравления Скрипалей.

Британские следователи подтвердили наличие следов «нервно-паралитического вещества» в образце крови, взятой у второго полицейского.