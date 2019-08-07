В Лондоне оценили расследование «причастности» России к делу Скрипалей

Британская полиция не располагает доказательствами, чтобы предъявить властям России обвинения в связи с делом об отравлении в Солсбери. Об этом, как пишет The Guardian, заявил замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу.

«Мы полицейские, так что нам необходимо работать с доказательствами. Было множество гипотез по поводу того, кто несёт ответственность, кто отдавал приказы. Всё это основывалось на оценках экспертов по России. Мне нужно иметь доказательства», — сказал он.

В марте британская полиция заявила, что продолжает расследование дела Скрипалей, отметив, что «существуют части картины», которые в Лондоне продолжают «собирать воедино».

2 августа в посольстве России сообщили, что направили в МИД Британии очередную ноту с требованием отреагировать на запросы о ходе расследования дела об отравлении в Солсбери.