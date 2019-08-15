В Лондоне сообщили о новом пострадавшем при инциденте в Солсбери

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В результате инцидента в Солсбери пострадал сотрудник полиции, который прибыл на место происшествия после отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом.
В Лондоне сообщили о новом пострадавшем при инциденте в Солсбери
  • Reuters

Как отмечается, следователи, расследующие отравление в Солсбери, «подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского».

Указано, что личность сотрудника полиции не раскрывается по его просьбе.

В полиции Лондона сотрудника, получившего небольшую дозу вещества, назвали четвёртой жертвой отравления в Солсбери.

Ранее в Скотленд-Ярде сообщили, что не располагают доказательствами, чтобы предъявить российским властям обвинения в связи с делом об отравлении в Солсбери.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль прокомментировала ФАН заявление полиции. 

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