В Лондоне сообщили о новом пострадавшем при инциденте в Солсбери

В результате инцидента в Солсбери пострадал сотрудник полиции, который прибыл на место происшествия после отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом.

Как отмечается, следователи, расследующие отравление в Солсбери, «подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского».

Указано, что личность сотрудника полиции не раскрывается по его просьбе.

В полиции Лондона сотрудника, получившего небольшую дозу вещества, назвали четвёртой жертвой отравления в Солсбери.

Ранее в Скотленд-Ярде сообщили, что не располагают доказательствами, чтобы предъявить российским властям обвинения в связи с делом об отравлении в Солсбери.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль прокомментировала ФАН заявление полиции.