Джонсон провёл телефонный разговор со Столтенбергом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора обсудили международную обстановку и договорились продолжать сотрудничество для противостояния общим угрозам.

Об этом сообщила пресс-служба главы британского правительства.

«И премьер-министр, и генеральный секретарь согласились с тем, что партнёры по НАТО в будущем должны продолжать совместную работу для преодоления общих вызовов и противостояния меняющимся угрозам», — отмечается в пресс-релизе.

В ходе беседы, которая состоялась по инициативе главы Североатлантического альянса, стороны затронули развитие НАТО, войну в Афганистане, приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400, а также прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее Джонсон по итогам переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил о важности заключения торговой сделки со странами Евросоюза и США после выхода Британии из ЕС.