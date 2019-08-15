Британия ввела ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Как отмечается, дополнительный контроль является следствием того, что «Россия развивает определённые возможности, в том числе способность отслеживать, получать доступ и повреждать подводные кабели связи».
«Эти действия представляют риск для нашей национальной безопасности, и новый контроль призван уменьшить этот риск», — говорится в сообщении.
В конце июля RT выяснил, что Британия намерена ввести дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию.
Сообщалось, что под новый контроль подпадают экспортируемые в Россию подводные аппараты и соответствующее оборудование и компоненты.
Подробнее — в материале RT.