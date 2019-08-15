Британия ввела ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию

В британском управлении по контролю за экспортом сообщили, что с 14 августа вступил в силу дополнительный контроль поставок подводных аппаратов в Россию.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Как отмечается, дополнительный контроль является следствием того, что «Россия развивает определённые возможности, в том числе способность отслеживать, получать доступ и повреждать подводные кабели связи».

«Эти действия представляют риск для нашей национальной безопасности, и новый контроль призван уменьшить этот риск», — говорится в сообщении.

В конце июля RT выяснил, что Британия намерена ввести дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию.

Сообщалось, что под новый контроль подпадают экспортируемые в Россию подводные аппараты и соответствующее оборудование и компоненты.

Подробнее — в материале RT.