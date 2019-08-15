Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в Филадельфии, в результате которой пострадали шесть полицейских.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Стрелка из Филадельфии вообще нельзя было выпускать на улицы. У него была долгая и очень опасная криминальная история. После того, как он ранил стольких полицейских и был схвачен, он выглядел так, как будто неплохо проводил время. Долгий приговор — нужно быть намного более жёсткими к уличной преступности!» — написал он.

The Philadelphia shooter should never have been allowed to be on the streets. He had a long and very dangerous criminal record. Looked like he was having a good time after his capture, and after wounding so many police. Long sentence - must get much tougher on street crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 августа 2019 г.

Ранее на севере города Филадельфия произошёл инцидент со стрельбой​​​. На место прибыли полицейские и спецназ.

Отмечалось, что сотрудники полиции проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев. Одного подозреваемого задержали, ещё один забаррикадировался в здании и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе перестрелки ранения получили шесть полицейских. Позднее их выписали из больницы. Стрелок был задержан.