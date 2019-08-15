Устроивший стрельбу в Филадельфии задержан

Подозреваемый в стрельбе в американском городе Филадельфия задержан. Об этом сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.

«Подозреваемый под стражей. Спецназ всё ещё расчищает дом», — написал он в Twitter.

UPDATE: Suspect is in custody. SWAT is still clearing the house — Eric Gripp (@PPDEricGripp) August 15, 2019

Ранее на севере города Филадельфия произошёл инцидент со стрельбой​​​. На место прибыли полицейские и спецназ.

Отмечалось, что сотрудники полиции проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев. Одного подозреваемого задержали, ещё один забаррикадировался в здании и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе перестрелки ранения получили шесть полицейских. Впоследствии их выписали из больницы.