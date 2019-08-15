Пострадавшие при стрельбе в Филадельфии выписаны из больницы

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Все шесть полицейских, пострадавших в результате стрельбы на севере Филадельфии, выписаны из больницы. Об этом сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.

«Все шесть офицеров, которых ранили, выписаны из районных больниц. Один офицер попал в больницу из-за ранений, полученных в автомобильной аварии, связанной с инцидентом», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее в Филадельфии двух полицейских эвакуировали из дома, в котором забаррикадировался человек, открывший огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

На севере города Филадельфия произошёл инцидент со стрельбой​​​. На место прибыли полицейские и спецназ. По некоторым данным, один подозреваемый задержан, ещё один забаррикадировался в здании.

Отмечалось, что сотрудники полиции проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев. В ходе перестрелки ранения получили шесть полицейских.

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