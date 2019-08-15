В Филадельфии из здания со стрелком вывели двух полицейских

В Филадельфии двух полицейских эвакуировали из дома, в котором забаррикадировался человек, открывший огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщается в Twitter полицейского управления города.

«Два сотрудника полиции, которые были в доме со стрелком, были успешно эвакуированы спецназом полиции. Подозреваемый до сих пор вооружён и находится внутри», — указывается в сообщении.

Ранее на севере города Филадельфия произошёл инцидент со стрельбой​​​. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, ещё один остаётся в здании.

Отмечалось, что сотрудники полиции проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев. В ходе перестрелки ранения получили по меньшей мере шесть полицейских.