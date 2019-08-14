Париж рекомендовал протестующим и властям Гонконга возобновить диалог

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Париж призывает власти и участников протестов в Гонконге возобновить диалог для мирного разрешения кризиса и предотвращения эскалации насилия, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Париж рекомендовал протестующим и властям Гонконга возобновить диалог
  • Reuters

«Манифестации в Гонконге продолжаются во всё более напряжённой обстановке... Я призываю все стороны, в частности власти Гонконга, возобновить диалог, чтобы найти мирное решение этого кризиса и положить конец эскалации насилия», — приводит заявление министра пресс-служба внешнеполитического ведомства Франции.

Ле Дриан подчеркнул, что Франция «глубоко привержена» основному закону Гонконга и принципу «одна страна, две системы», который гарантирует верховенство прав и свобод человека и служит основой экономического процветания региона.

Ранее в Госдепартаменте призвали Китай сохранить высокую автономию Гонконга и отказаться от насильственного подавления протестов.

В свою очередь, в Пекине посоветовали Вашингтону «не совать нос» во внутренние дела Китая.

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