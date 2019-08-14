В НАТО назвали небезопасным манёвр сопровождавшего борт с Шойгу Су-27
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Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила представитель НАТО Оана Лунгеску.
По её словам, два самолёта из миссии воздушного патрулирования альянса были направлены для «визуальной идентификации самолёта в соответствии с обычной практикой».
«Они наблюдали за самолётами на безопасном расстоянии, но один из российских истребителей осуществил небезопасный манёвр и пересёк траекторию полёта одного из истребителей НАТО», — добавила Лунгеску.
13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту Шойгу во время полёта из Калининграда в Москву.
Су-27 не позволили истребителю подойти близко к лайнеру, оттеснив его.
Как отметили в НАТО, самолёт альянса приблизился к российскому борту для его идентификации.
Подробнее — в материале RT.