В НАТО назвали небезопасным манёвр сопровождавшего борт с Шойгу Су-27

В НАТО считают, что истребитель, сопровождавший борт Ту-214 министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, допустил небезопасный манёвр при попытке авиации альянса идентифицировать самолёт.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила представитель НАТО Оана Лунгеску.

По её словам, два самолёта из миссии воздушного патрулирования альянса были направлены для «визуальной идентификации самолёта в соответствии с обычной практикой».

«Они наблюдали за самолётами на безопасном расстоянии, но один из российских истребителей осуществил небезопасный манёвр и пересёк траекторию полёта одного из истребителей НАТО», — добавила Лунгеску.

13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту Шойгу во время полёта из Калининграда в Москву.

Су-27 не позволили истребителю подойти близко к лайнеру, оттеснив его.

Как отметили в НАТО, самолёт альянса приблизился к российскому борту для его идентификации.

Подробнее — в материале RT.