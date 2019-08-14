В НАТО назвали небезопасным манёвр сопровождавшего борт с Шойгу Су-27

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RT
В НАТО считают, что истребитель, сопровождавший борт Ту-214 министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, допустил небезопасный манёвр при попытке авиации альянса идентифицировать самолёт.
В НАТО назвали небезопасным манёвр сопровождавшего борт с Шойгу Су-27
  • © Министерство обороны РФ

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила представитель НАТО Оана Лунгеску.

По её словам, два самолёта из миссии воздушного патрулирования альянса были направлены для «визуальной идентификации самолёта в соответствии с обычной практикой».

«Они наблюдали за самолётами на безопасном расстоянии, но один из российских истребителей осуществил небезопасный манёвр и пересёк траекторию полёта одного из истребителей НАТО», — добавила Лунгеску.

13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту Шойгу во время полёта из Калининграда в Москву.

Су-27 не позволили истребителю подойти близко к лайнеру, оттеснив его.

Как отметили в НАТО, самолёт альянса приблизился к российскому борту для его идентификации. 

Подробнее — в материале RT.

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