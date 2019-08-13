В НАТО подтвердили приближение истребителя к российскому самолёту

В НАТО подтвердили, что истребитель альянса приблизился к российскому самолёту для его идентификации, однако там не располагают данными о пассажирах лайнера.

«Российский самолёт, сопровождаемый по крайней мере одним российским истребителем, был ранее сегодня отслежен над Балтийским морем», — заявили в НАТО РИА Новости.

Как отметил представитель организации, истребители были направлены для «идентификации самолёта, который летел близко к воздушному пространству союзников».

«Как только идентификация самолёта была выполнена, самолёты НАТО вернулись на базу», — отметили в альянсе.

Ранее стало известно, что натовский истребитель F-18 попытался приблизиться к борту российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.

Сопровождавшие самолёт министра лётчики Су-27 не позволили F-18 подойти близко к лайнеру, оттеснив его.

Министерство обороны опубликовало кадры произошедшего.