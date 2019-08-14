В Иране заявили о намерении вновь сократить обязательства по СВПД
- РИА Новости
Об этом сообщает Mehr.
«Если по окончании обозначенного нами 60-дневного срока не будет никаких результатов, то мы непременно перейдём к третьему этапу (по сокращению обязательств. — RT)», — указал Рухани.
Вместе с тем глава Ирана добавил, что после этого «будет предоставлен новый срок в 60 дней, чтобы найти правильное, сбалансированное и логичное решение» данной проблемы.
В начале июля в МИД Ирана пообещали, что Тегеран будет сокращать свои обязательства в рамках СВПД каждые 60 дней, если страны соглашения не начнут учитывать требования республики по договору.
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе.