В Иране заявили о намерении вновь сократить обязательства по СВПД

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран при необходимости готов продолжить сокращать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом сообщает Mehr.

«Если по окончании обозначенного нами 60-дневного срока не будет никаких результатов, то мы непременно перейдём к третьему этапу (по сокращению обязательств. — RT)», — указал Рухани.

Вместе с тем глава Ирана добавил, что после этого «будет предоставлен новый срок в 60 дней, чтобы найти правильное, сбалансированное и логичное решение» данной проблемы.

В начале июля в МИД Ирана пообещали, что Тегеран будет сокращать свои обязательства в рамках СВПД каждые 60 дней, если страны соглашения не начнут учитывать требования республики по договору.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе.