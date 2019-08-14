В Иране заявили о намерении вновь сократить обязательства по СВПД

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран при необходимости готов продолжить сокращать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В Иране заявили о намерении вновь сократить обязательства по СВПД
  • РИА Новости

Об этом сообщает Mehr.

«Если по окончании обозначенного нами 60-дневного срока не будет никаких результатов, то мы непременно перейдём к третьему этапу (по сокращению обязательств. — RT)», — указал Рухани.

Вместе с тем глава Ирана добавил, что после этого «будет предоставлен новый срок в 60 дней, чтобы найти правильное, сбалансированное и логичное решение» данной проблемы.

В начале июля в МИД Ирана пообещали, что Тегеран будет сокращать свои обязательства в рамках СВПД каждые 60 дней, если страны соглашения не начнут учитывать требования республики по договору.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе.

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