Рябков обсудил с послом ЕС в России ситуацию вокруг СВПД
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Обсуждалось состояние дел на некоторых направлениях контроля над вооружениями. Рассмотрена также проблематика Совместного всеобъемлющего плана действий», — указывается в заявлении министерства.
В начале июля в МИД Ирана пообещали, что Тегеран будет сокращать свои обязательства в рамках СВПД каждые 60 дней, если страны соглашения не начнут учитывать требования республики по договору.
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе.