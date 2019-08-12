Рябков обсудил с послом ЕС в России ситуацию вокруг СВПД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждалось состояние дел на некоторых направлениях контроля над вооружениями. Рассмотрена также проблематика Совместного всеобъемлющего плана действий», — указывается в заявлении министерства.

В начале июля в МИД Ирана пообещали, что Тегеран будет сокращать свои обязательства в рамках СВПД каждые 60 дней, если страны соглашения не начнут учитывать требования республики по договору.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе.