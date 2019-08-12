Рябков обсудил с послом ЕС в России ситуацию вокруг СВПД

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Рябков обсудил с послом ЕС в России ситуацию вокруг СВПД
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждалось состояние дел на некоторых направлениях контроля над вооружениями. Рассмотрена также проблематика Совместного всеобъемлющего плана действий», — указывается в заявлении министерства.

В начале июля в МИД Ирана пообещали, что Тегеран будет сокращать свои обязательства в рамках СВПД каждые 60 дней, если страны соглашения не начнут учитывать требования республики по договору.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе.

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