МИД России считает нереалистичным возвращение Ирана к полному соблюдению СВПД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что возобновление Ираном в полном объёме обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе без определённых условий в настоящее время нереалистично.

Такое заявление дипломат сделал после встречи по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров.

«Есть участники (сделки. — RT), которые считают, что Иран без каких-то дополнительных оговорок, условий и требований должен вернуться к полному выполнению своих обязательств. Но в нынешней ситуации это совершенно нереалистично», — цитирует Рябкова ТАСС.

В начале июля в МИД Ирана пообещали, что Тегеран будет сокращать свои обязательства в рамках СВПД каждые 60 дней, если страны соглашения не начнут учитывать требования республики по договору.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе.