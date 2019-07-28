МИД России считает нереалистичным возвращение Ирана к полному соблюдению СВПД
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Такое заявление дипломат сделал после встречи по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров.
«Есть участники (сделки. — RT), которые считают, что Иран без каких-то дополнительных оговорок, условий и требований должен вернуться к полному выполнению своих обязательств. Но в нынешней ситуации это совершенно нереалистично», — цитирует Рябкова ТАСС.
В начале июля в МИД Ирана пообещали, что Тегеран будет сокращать свои обязательства в рамках СВПД каждые 60 дней, если страны соглашения не начнут учитывать требования республики по договору.
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе.