Участники встречи в Вене призвали Иран соблюдать СВПД
- Reuters
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передаёт ТАСС.
«Дальше мы оказываемся в начале сентября, где контрольной датой будет 4—5-е число. В привязке к этой дате Иран в рамках принятой линии «меньшее за меньшее» собирается осуществить так называемый третий шаг по сокращению объёма выполнения собственных обязательств. Мы призвали иранцев всё-таки воздерживаться от этого», — сказал он.
По его словам, также участники встречи обсуждали задержание иранского танкера в Гибралтаре, но взаимопонимания по указанной теме не достигли.
Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи в Вене заявил, что механизм расчётов с Ираном INSTEX, создаваемый в рамках ЕС, пока ещё не работает.