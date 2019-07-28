Участники встречи в Вене призвали Иран соблюдать СВПД

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Участники встречи по Совместному всеобъемлющему плану действий призвали Иран воздержаться от третьего этапа прекращения ряда обязательств по СВПД.
Участники встречи в Вене призвали Иран соблюдать СВПД
  • Reuters

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передаёт ТАСС.

«Дальше мы оказываемся в начале сентября, где контрольной датой будет 4—5-е число. В привязке к этой дате Иран в рамках принятой линии «меньшее за меньшее» собирается осуществить так называемый третий шаг по сокращению объёма выполнения собственных обязательств. Мы призвали иранцев всё-таки воздерживаться от этого», — сказал он.

По его словам, также участники встречи обсуждали задержание иранского танкера в Гибралтаре, но взаимопонимания по указанной теме не достигли.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи в Вене заявил, что механизм расчётов с Ираном INSTEX, создаваемый в рамках ЕС, пока ещё не работает.

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