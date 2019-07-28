Участники встречи в Вене призвали Иран соблюдать СВПД

Участники встречи по Совместному всеобъемлющему плану действий призвали Иран воздержаться от третьего этапа прекращения ряда обязательств по СВПД.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передаёт ТАСС.

«Дальше мы оказываемся в начале сентября, где контрольной датой будет 4—5-е число. В привязке к этой дате Иран в рамках принятой линии «меньшее за меньшее» собирается осуществить так называемый третий шаг по сокращению объёма выполнения собственных обязательств. Мы призвали иранцев всё-таки воздерживаться от этого», — сказал он.

По его словам, также участники встречи обсуждали задержание иранского танкера в Гибралтаре, но взаимопонимания по указанной теме не достигли.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи в Вене заявил, что механизм расчётов с Ираном INSTEX, создаваемый в рамках ЕС, пока ещё не работает.